Adana'da kavga ederken minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti...O anlar kamerada

ADANA - Adana'da kavga eden çocuklardan biri kaçarken midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Karataş Bulvarında refüjde iki çocuk kavga etmeye başladı. Çocuklardan Ammar Elmüheymid bir süre sonra kaçmak isteyerek yola atladı. Bu sırada bulvardan geçen 01 ADF 152 plakalı midibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ağır yaralanırken diğer çocuk kaçtı. Bu sırada midibüs ise olay yerinden uzaklaştı. Bir vatandaş ise çocuğu yerde görüp koşarak yanına geldi ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından farklı saatlerde gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde aracı kendilerinin kullandığını iddia eden M.T, H.T. ile Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğerler şüpheliler ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.