Adana\'da Kavga ve Tüfek Paniği

Adana'da yol kenarına çekilen kamyonetteki şahıslar kavgaya tutuştu. Kavga sırasında ortaya çıkan pompalı tüfek paniğe neden oldu.

Olay, Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi eski müze kavşağında gerçekleşti. Yolun sağına çekilen kamyonetteki şahıslar arasında tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi kamyonetteki kişiyi zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada kavga eden şahıslar yere düştü. Şahıslardan birinin elinde pompalı tüfek bulunduğu görülürken, olay çevrede paniğe neden oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. - ADANA