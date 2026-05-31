Adana'da Kayıp Duran Ataş İçin Yardım Çağrısı

31.05.2026 11:03
Feke'de Duran Ataş kayboldu, yakınları vatandaşlardan bilgi ve yardım istedi.

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan Duran Ataş'tan dün öğleden sonra itibarıyla haber alınamıyor. Yakınları, kayıp şahsın bulunabilmesi için vatandaşlardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Tapan Kovukçınar Mahallesi'nde yaşayan Duran Ataş, en son dün saat 16.30 sıralarında Hovdu Yaylası Kavakoluğu mevkisinde, Köleli Mahallesi istikametine doğru giderken görüldü. O saatten sonra kendisinden haber alınamayan Ataş'ın bulunması için çevrede arama ve bilgi toplama çalışmaları sürüyor. Kayıp şahsın üzerinde gri renkli sweatshirt, siyah kumaş pantolon, askeri bot veya beyaz spor ayakkabı bulunduğu, ayrıca askeri tip sırt çantası taşıdığı belirtildi.

Yakınları, Duran Ataş'ı gören veya yeri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere ya da ailesine ulaşmasını istedi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

