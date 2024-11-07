Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da kebapçıya silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli yakalanıp tutuklandı.

07.11.2024 23:16
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Adana'da kebapçıya silahla saldıran 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 31 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerem B. ve Kazım Ö. önceden husumetli oldukları A.G.'ye ait kebapçı dükkanının önüne motosikletle geldi. Motosikletin arkasında yolcu konumdaki Kerem B., tabanca ile iş yerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonrası çalışanlar panikle kaçtı. Saldırı sonrası Kerem B., Kazım Ö. idaresindeki motosiklet ile kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri motosikletin kaçış güzergahını tespit etti.

Kaçarken kaza yaptılar

Yapılan takip sonucu ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü Kazım Ö, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacının ardından şüpheliler Meydan Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazım Ö. yaralı halde kaçmak isterken Gasp Büro Amirliği ekiplerine yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler husumetli oldukları için iş yerine saldırı düzenlendiklerini belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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