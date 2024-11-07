Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Tutuklama

Adana\'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Tutuklama

Adana'da husumet nedeniyle kebapçıya silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

07.11.2024 10:23
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Adana'da kebapçı dükkanına silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Olay, 31 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerem B. (21) ve Kazım Ö. (21) önceden husumetli oldukları A.G.'ye ait kebapçı dükkanının önüne motosikletle geldi. Motosikletin arkasında yolcu konumdaki Kerem B., tabanca ile iş yerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonrası çalışanlar panikle kaçtı. Saldırı sonrası Kerem B., Kazım Ö. idaresindeki motosiklet ile kaçmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri motosikletin kaçış güzergahını tespit etti.

Kaçarken kaza yaptılar

Yapılan takip sonucu ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu sürücü Kazım Ö, kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacının ardından şüpheliler Meydan Mahallesi'nde kaza yaptı. Kazım Ö. yaralı halde kaçmak isterken Gasp Büro Amirliği ekiplerine yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheliler husumetli oldukları için iş yerine saldırı düzenlendiklerini belirtti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı: İki Tutuklama - Son Dakika

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