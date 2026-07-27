Adana'da Kedilere Mama Hırsızlığı - Son Dakika
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Adana'da Kedilere Mama Hırsızlığı

Adana\'da Kedilere Mama Hırsızlığı
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Adana'da bisikletli hırsız, sokak kedileri için asılan mamaları çaldı. Kedileri besleyen vatandaş tepki gösterdi.

Adana'da bisikletle sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişi sokak kedileri için ağaca asılı mamaları çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken, kedileri besleyen vatandaş, "Bu şahıs 1 yıldır her hafta düzenli hırsızlık yapıyor. Onu yakalayamadım. Bu kadar mı küçüldün" diyerek tepki gösterdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı 48192 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır sokakta kedileri besleyen Adnan Acar, son aylarda ağaca astığı kedilerin mamalarının çalınması üzerine sokağa güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kamerasının takılmasının ardından Acar'ın ağaca astığı mamaların bisikletle sokağa gelen kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındığı ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasının takılmasının ardından mamaların kaybolmasının nedeni ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletle sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişinin ağaca asılan kedi mamalarını alarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

"Her hafta düzenli hırsızlık yapıyor"

Hırsızlık olayları halen devam ederken Adnan Acar, İHA muhabirine konuştu. Acar, "Burası çıkmaz sokak olduğu için hayvanlar buraya sığınıyor. Kedileri elimden geldiği kadar beslemeye çalışıyorum. Kedi maması alıyorum, horozum var onun içinde yem alıyorum. Buraya hırsız dadandı. Hem kedilerin mamalarını alıyor hem de horozların yemlerini çalıyor. Benden gelip istese zaten ben vereceğim. Bunun yaptığı insanlık dışı bir hareket. Bunu biz Allah rızası için sokak hayvanlarına alıyoruz" diye konuştu.

"Çalıyorsan git büyük bir şey çal"

Çalınan mamaların satıldığını öne süren Acar, "Bu çaldığı mamaları sokak hayvanlarına vermesi imkansız. Hırsızlık yapıp hayır yapamazsın, ikisi bir arada yürümez. Bu şahıs çalıp satıyor. Kapalı kutu çünkü. Çalıyorsan git büyük bir şey çal. Gelip kedi maması, buğday neden çalıyorsun. Bu adamın rezil olmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Kedilere Mama Hırsızlığı - Son Dakika

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