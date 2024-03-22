ADANA (İHA) – Adana'da kocasını öldüren kadın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kadın mahkemede, "Oğlumu ve kendimi korumak için öldürdüm" dedi.
Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Uğur İşler (29) evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, şahsı eşi Melisa İşler'in öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Genç kadın bir süre sonra polise teslim olmuştu. Uğur İşler toprağa verilirken, Melisa İşler ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Oğlumu ve öldürmesin diye öldürdüm"
Hakim karşısına çıkan genç kadın, 6 saat süren mahkemede, öldürdüğü eşiyle boşanma aşamasında olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada Uğur İşler'in "Seni ve oğlumuzu" öldürürüm diyerek kavganın çıktığını söyledi. Eşinin madde bağımlısı olduğunu öne süren kadın, "Kendimi ve oğlumu korumak için öldürdüm" diyerek kendisini savundu.
6 saat süren mahkemenin sonunda kadın tutuklandı.
Öte yandan, evde yapılan aramalarda cinayette kullanılan ruhsatsız silahın yanı sıra uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Kocasını Öldüren Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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