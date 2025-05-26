Adana\'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek evlerin arasında girdiği trafik kazasında 3'ü kadın 5 kişi yaralandı. Otomobili refüjde dik bir şekilde kaldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde Mithat Özsan Bulvarı'nda ilerleyen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil karşı şeride geçip evlerin arasına girerek kaza yaptı.

REFÜJE ASILI KALDI

Otomobil refüjde dik bir şekilde kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3'ü kadın 5 yaralıyı otomobilden çıkardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.