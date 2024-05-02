Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı - Son Dakika
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Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. 72 yaşındaki Şerife Arısan, köpeklerden kaçamayarak yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.05.2024 00:24
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Adana'da köpek sürüsü yaşlı kadını parçaladı

Soğan başağı toplayan yaşlı kadın, köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tarlada soğan başağı toplayan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki Şerife Arısan soğan başağı toplamak için tarlaya gitti. Bir süre sonra başıboş köpekler Arısan'a saldırdı. Köpeklerden kaçamayan yaşlı kadın, yaklaşık 20 dakika boyunca saldırıya maruz kaldı. Tarla sahibi tarafından

parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan'ın cansız bedeni, olay yerine gelen ambulansla önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, ardından da Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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