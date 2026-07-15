Sürü halindeki köpeklerden korkan kedi, pencere demirine tırmandı

Adana'da sürü halinde gezen sokak köpeklerinden korkan kedi, bir evin pencere demirlerine tırmandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülenirken mahalleli, köpeklerin toplanmasını istedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12276 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta sürü halinde dolaşan köpekleri gören bir kedi, saldırıya uğramamak için panikle yakındaki bir evin pencere demirlerine tırmandı. Köpekler bir süre pencerenin önünde havlayıp beklerken, korku dolu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bir süre pencere önünde bekleyen köpekler daha sonra sürü halinde bölgeden uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, bölgede sürü halinde gezen sokak köpeklerinin zaman zaman hem vatandaşlar hem de diğer hayvanlar için tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. İHA muhabirine konuşan Furkan Kaya, benzer olayların yaşanmaması için sokak köpeklerinin toplanarak güvenli barınaklara götürülmesini talep ederek, "Köpekler sürü halinde geziyor. 1-2 tane olsa başa çıkabiliriz ama sürü halinde başa çıkamayız. Sokakta gezen küçük kardeşlerimiz var bu köpekler onlara da saldırabilir. Belediyenin gerekli uygulamayı yapması lazım" dedi. - ADANA