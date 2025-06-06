Adana'da Kurban Bayramı'nda 194 Kişi Yaralandı

Adana'da bayramın ilk gününde şimdiye kadar 194 acemi kasap, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin ve kendilerinin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Bayramın ilk gününde kurban kesiminde çok sayıda kişi de yaralandı. Kimi elini, kimi kolunu, kimi ise bacağını keserken, bazı vatandaşlar da kurbanı yüzme ya da parçalama sırasında yanındakilerin kullandığı bıçakla yaralandı. Adana'da bayramın ilk gününde şimdiye kadar 194 kişi kamu hastanelerine başvuru yaptı. Yaralıların 186'sına ayakta müdahale edildi. - ADANA