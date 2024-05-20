Adana'da Kurye Darp Edildi ve Pastane Sahibi Tarafından Vuruldu - Son Dakika
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Adana'da Kurye Darp Edildi ve Pastane Sahibi Tarafından Vuruldu

Adana\'da Kurye Darp Edildi ve Pastane Sahibi Tarafından Vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastanede çıkan kavgada, kurye Mertcan I. ile başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kuryeler ayrıldı ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek pastane sahibi Servet K.'yi tabanca ile vurdu. Silahlı saldırının ardından Mertcan I. darp edildi. Olay sonucunda Servet K. ve Mertcan I. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

20.05.2024 09:29
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Adana'da çıkan kavgada pastane sahibini tabancayla vurduğu öne sürülen kurye darp sonucu yaralandı. Kuryenin darp edildiği anlar böyle görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Abidin Dino Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kurye Mertcan I. (26) ile ismi öğrenilemeyen başka bir kurye arasında tartışma çıktı. Tartışmaya pastanenin sahibi Servet K.'nin de müdahale etmesi üzerine kuryeler ayrıldı. Ancak Mertcan I., bir süre sonra tekrar pastaneye gelerek Servet K.'ye tabanca ile ateş açıp sol ayak bileği ve sol koltuk altından vurdu.

Kurye darp edildi

Silahlı saldırının ardından kurye Mertcan I., diğer pastane çalışanları tarafından darp edildi. O anlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

2 yaralı da hastanede

Silahlı saldırı sonucu yaralanan Servet K. ve darp sonucu yaralanan kurye Mertcan I. hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kurye Darp Edildi ve Pastane Sahibi Tarafından Vuruldu - Son Dakika

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