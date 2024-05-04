Adana\'da madde kullanan kadın iş yerini soyarken yakalandı

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Adana'da madde kullandıktan sonra bir iş yerinin camını kırıp hırsızlık yapmak için içeri giren kadın, yemek yerken yakalanınca ortalığı birbirine kattı. İş yerinin kendisine ait olduğunu savunup polise direnen kadın, tutuklandı. Öte yandan, kadının 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde kullanan ve gasp, kapkaç gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunan Özlem D. (38), giyim mağazasının camını kaldırım taşıyla kırıp içeri girdi.

Yemekleri yerken buldular

Çevredekilerin durumu mağaza sahibine bildirmesi üzerine dükkanına gelen mağaza sahibi, Özlem D.'yi buzdolabındaki yiyecekleri yerken buldu. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Ancak kadın, olumsuz cevap verdi.

Yaka paça gözaltına aldı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, şüpheliden dışarı çıkmasını istedi. Ancak tüm ikna çabalarına rağmen şüpheli çıkmayı reddetti. Bunun üzerine içeri giren polis, kadını yaka paça dışarı çıkarttı. Bu sırada Özlem D.'nin madde etkisi altında olduğunu tespit eden polisler, sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem D.'nin ellerini bağlayıp sedye ile ambulansa taşıdı.

'Burası benim dükkanım' diyerek bağırdı

Özlem D.'nin ambulansa bindirildiği sırada, 'Burası benim dükkanım. Amcamdan bana kaldı. Benim dükkanıma çöktüler. Annemi çağırın' diyerek bağırması dikkat çekti.

Hastaneye kaldırılan Özlem D., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. İfadesinde de iş yerinin kendisine ait olduğunu savunan kadın daha sonra sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Özlem D., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Görünce çok şaşırdım"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan komşu esnaflardan Hamza Çelik, "Cam kırma sesini duydum ve kadın içeri girdi. Hemen iş yeri sahibini aradım. Sonra polisler geldi kadın direndi ama gözaltına aldılar. Çok şaşırdım onu öyle görünce" dedi. - ADANA