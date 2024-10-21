Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti

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Adana'da kabir ziyaretine gelen 3 kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, 3 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi.

21.10.2024 17:46  Güncelleme: 17:55
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Adana'da bulunan Buruk Mezarlığı'na kabir ziyaretine gelen 3 kadın öldürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesindeki mezarlıkta bir yakınlarının kabrini ziyaret eden kadın ve iki kızına, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı tarafından tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede anne ve kızlarının hayatını kaybettiği belirlendi.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Silahlı saldırıdan sonra motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin mezarlık ve çevresindeki incelemesi sürüyor.

Adana\'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ƒ????? ????¸:
    güzel ülkem nereye gidiyor böyle her gün cinayet her gün pis işler yalanlar dolanlar 41 0 Yanıtla
  • Dilek:
    Noluyor bu millete bu silahı nerden nasıl buluyorlar.kadınlara da verin sorgusuz sualsiz silah.Kadınları bebekleri çocukları hastayı yaşlıyı neden koruyamıyor bu devlet 28 0 Yanıtla
  • Oyun Oyna:
    kıyamet kopsun artık gerçekten bak dünyanın çivisi çıktı 24 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Bu veballer akp lilerindir 16 8 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Allah rahmet eylesin. Adana = Teksas 12 5 Yanıtla
  • Emir:
    idam idam idam başka çare yok 13 0 Yanıtla
  • Ali Cansever:
    bı bu eksikti ülkede 11 0 Yanıtla
  • yusuf dogan:
    adana kadar bktan bi memeleket varmı 4 2 Yanıtla
  • Veysi Aykac:
    Ne oluyorrr leennnn 0 2 Yanıtla
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