Adana'da Minibüs Hattı Gerginliği: Yumruklu ve Sopalı Kavga - Son Dakika
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Adana'da Minibüs Hattı Gerginliği: Yumruklu ve Sopalı Kavga

03.06.2025 11:05
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde, yeni açılan toplu taşıma hattı yüzünden iki kooperatif arasında gerginlik yaşandı. Olayda bir kişi darp edildi, üç minibüs zarar gördü. Yavuzlar Kooperatifi Başkanı, tansiyonu düşürme çağrısında bulundu.

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Olayların ardından açıklama yapan SS24 nolu Yavuzlar Kooperatifi Başkanı Ayhan Akgümüş, "Herkes ekmeğinin peşinde gelin kardeşçe çalışalım" diyerek tansiyonun düşmesi çağrısında bulundu

ADANA - Adana'nın Sarıçam ilçesinde yapılan ihale sonrasında başlayan toplu taşıma hizmeti nedeniyle başlayan gerginlikte bir kişi darp edildi, 3 minibüse zarar verildi. Olayların ardından açıklama yapan SS24 nolu Yavuzlar Kooperatifi Başkanı Ayhan Akgümüş, "Herkes ekmeğinin peşinde gelin kardeşçe çalışalım" diyerek tansiyonun düşmesi çağrısında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde yeni açılan toplu taşıma hattı ihalesi sonrası, iki kooperatif arasında büyük gerginlik yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesinin açtığı ihaleye birçok kooperatif katılırken, Balcalı-Buruk TOKİ hattını 1 milyon 177 bin TL karşılığında SS24 nolu Yavuzlar Kooperatifi aldı. Yavuzlar Kooperatifi, ihalenin ardından hatta çıkarak taşımacılığa başladı. İddiaya göre, 72 nolu Yüreğir Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne bağlı bazı otobüs sürücüleri, Yavuzlar Kooperatifi'ne ait minibüslerin yolunu kesip çalışmalarına engel olmaya başladı.

"Sopalı saldırı, kameralara yansıdı"

Gerginlik kısa sürede şiddete dönüştü. Yavuzlar Kooperatifi'ne ait 3 minibüs saldırıya uğrayarak zarar gördü. Kooperatif üyelerinden Veysel Sarı'nın önü, Yüreğir Kooperatifi'ne bağlı bazı otobüs sürücüleri tarafından kesildi. Sarı, güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sopalarla öldüresiye dövüldü.

"İhaleyi kabullenemeyip 'Burası bizim çöplümüz başkası çalışamaz' diyorlar"

Sarıçam bölgesinde resmi prosedür çerçevesinde 5 tane güzergah ihalesi açıldığını dile getiren SS24 nolu Yavuzlar Kooperatif Başkanı Ayhan Akgümüş,"Adana Sarıçamda faaliyet gösteren 6 kooperatif bu ihalelere girip parasını verdi. İhaleyi kazanıp çalışmaya hak kazandık. Buruk-TOKİ hattında çalışırken 72 nolu mavi otobüsler bizim aldığımız ihaleyi kabullenemediler. Burası bizim çöplüğümüz diyorlar. Bu çöplükte bizden başkası girip çalışmaz diyorlar. Tatlı sert bir şekilde söylediler. Biz bunları Cumhuriyet savcılığına, il emniyet müdürlüğüne, ilçe emniyet müdürlüğüne ve belediye resmi olarak şikayetimizi yaptık. Bundan bir hafta önce saat 11 gibi bir üyemizin önünü keserek sopalarla darp ediliyor. Üyemizi çalışmayacak hale getiriyorlar, kafasını, kolunu kırıyorlar. Çok ağır küfürler ediliyor. 72 nolu otobüsün başkanı veya bu olaya karışanlar gelip ne özür nede başka bir şey demiyorlar"diye konuştu.

"Gelin kardeşçe çalışalım"

Akgümüş, "Bir gün sonra bizim üyemiz bunlarla kavga ediyor. Kavga esnasında sopalar kullanılıyor. Bunlar bir gün sonra Whatsapp gruplarına Yavuzlar hattını çalıştırmayacaksınız şeklinde küfür videolar atıyorlar. Tekrar bir aracımızı gece 22.30 sıralarında Buruk-TOKİ tarafından aracımızı ve şoförümüzü parçalıyor. Bu olaya yetkililer el atsın. 72 nolu halk otobüsü başkanı üyeleri aklını başına alsın, burada yasa var. Kaçak hiçbir şey yok, herkes ekmeğinin peşinde gelin kardeşçe çalışalım" Şeklinde konuştu.

"Hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz"

Kooperatifin avukatı Ersan Aydeniz, "Bizler kooperatifimize yapılan bu haksız ve hukuka aykırı eylemlerin, üyelerimize yapılan saldırıların ve sürekli olarak güzergahımızın izinsiz yere işgal edilmesinin yol açmış olduğu emek sömürüsüne dur diyebilmek adına her türlü hukuki mücadeleyi vermekteyiz vermeye de devam edeceğiz. Sayın ilgililerden artık bu saldırılara ve güzergahımızın izinsiz olarak işgal edilmesi hakkında gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Dileğimiz bu saldırıların bir an önce son bulması ve halkımızın toplu taşıma hizmetinden en iyi şekilde yararlanmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Minibüs Hattı Gerginliği: Yumruklu ve Sopalı Kavga - Son Dakika

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