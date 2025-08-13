Adana'da Miras Kavgası Kanlı Sona Erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Adana'da Miras Kavgası Kanlı Sona Erdi

Adana\'da Miras Kavgası Kanlı Sona Erdi
13.08.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dayı tarafından sopayla ağır yaralanan Mehmet Alpaltun, miras yüzünden çıkan kavgayı anlattı.

Adana'da miras kavgası, kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Dayısının sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Alpaltun, "Beni yarım adam yaptılar, ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar" dedi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan saldırgan ise, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum" şeklinde savunma yaptı.

Olay, 9 Ağustos günü Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Konfeksiyon işçisi Mehmet Alpaltun (38), işe gitmek için durakta otobüs beklediği sırada arkasından yaklaşan dayısı M.A. (55), iddiaya göre yanında taşıdığı beyzbol sopasını Alpaltun'un başına savurdu. Darbenin etkisiyle yere yığılan genç adam, baygın haldeyken de sopa ve tekmelerin hedefi oldu. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası ailesi tarafından Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürülen Alpaltun'un başına 15 dikiş atıldı, vücudunda çok sayıda morluk tespit edildi. Darp raporu alan Alpaltun, dayısından şikayetçi oldu.

"Miras kavgası yıllardır sürüyordu"

İddiaya göre kavga, 2016'da hayatını kaybeden Hasan Alpaltun'un Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük tarlasının paylaşımı nedeniyle başladı. Altı erkek kardeş, kız kardeşlerin mirasta payı olmadığını öne sürerek devri almak istedi. Temmuz ayında çıkan tartışmada Mehmet Alpaltun, annesi Zeynep Alpaltun'un mirastan vazgeçirilmek istendiğini fark edip noterde işlemi durdurdu. Bu olay, taraflar arasındaki gerilimi daha da artırdı.

"Dayıdan pişkin savunma"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra M.A. ile kardeşleri R.A. (73) ve O.A.'yı (65) gözaltına aldı. M.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Beni tahrik etti, dayanamadım. Yerden aldığım sopayla vurdum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen M.A tutuklanırken R.A ve O.A adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"Noterden satışı iptal ettirince, bana kin tuttular"

Yaşadığı olayı anlatan Mehmet Alpaltun, " O.A. ve M.A. annemin erkek kardeşleri. Annemi notere götürüp Diyarbakır'daki arsaları zorla annemden almak istediler. Küçük kardeşim arayıp durumu bana anlattı. Bunun üzerine notere gidip satışı iptal ettirdim. Oradan bana kinlendiler. Babamın işlettiği işyerine gelip bana tehdit edip küfürler ettiler. Dayımdır diye her zaman alttan aldım. Oturduğum yerde O.A. ve M.A.'yı ellerinde sopayla görmeye başladım. Gezip bana gözdağı vermek istediler. Evleri burada değil bunların" diye konuştu.

"Tuzak kuracaklar diye içime doğdu, arkamdan saldırdılar"

Saldır anını anlatan Mehmet Alpaltun, "Küçük kardeşime, bunlar bana tuzak kuracak içime doğuyor diye söylemiştim. En son işe giderken arkamdan bana saldırdı. Görmemle vurması bir oldu. Beni dövdükleri yerde arkada silahlı biri daha bekliyormuş. Silahlı bekleyen kişi de benim O.A. dayım, beni çapraza alacaklardı, pusu kurmuşlar. Anneme destek olduğum için bunlar yaşandı. Bana kadına miras verilmez diyorlar" dedi.

Son olarak Alpaltun, "İnşallah iyi bir ceza alırlar, şu an beni yarım adam yaptılar. İhtiyacımı bile göremiyorum, felç kalsaydım ne olacaktı. Beni şu anda ölümle tehdit ediyorlar,' seni öldüremedik. Bir daha öldüreceğiz' diyorlar. Ayağa kalktıktan sonra can güvenliğim yok. Bunları çocukları dışarıda" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Mahkeme, Kavga, Miras, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Miras Kavgası Kanlı Sona Erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
09:48
Trafikte akılalmaz görüntü Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
Trafikte akılalmaz görüntü! Gasp etmeye çalıştığı sürücü tarafından vuruldu
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 10:22:22. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Miras Kavgası Kanlı Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.