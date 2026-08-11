Adana'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Hırsızlığı

Adana\'da Motosiklet Hırsızlığı
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Yaz tatilinde biriktirdiği para ile motosiklet alan gencin aracı apartman bahçesinden çalındı.

Adana'da bir apartmanın bahçesine giren 2 hırsız, bir gencin yaz tatillerinde çalışarak biriktirdiği harçlığıyla satın aldığı motosikleti çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 31 Temmuz günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elifsu Uludağ Mahallesi Ahmet Zembilci Bulvarı'nda meydana geldi. Apartmanın bahçesine gelen 2 şüpheli, burada bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri kapıdan içeri girerek motosikleti bulunduğu yerden çıkartırken, diğer şüpheli de kendisine yardım etti. Motosikleti sürükleyerek apartmandan çıkaran 2 şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Motosikleti çalınan gencin babası Ali Çam, oğlunun motosikleti almak için büyük emek verdiğini belirterek, "Hırsızlık olayı olduğunda iş yerindeydim. Oğlum gezmeden geldiği zaman bakıyor ki motor yerinde yok, beni arıyor. Ben de motor yerinde olması gerekiyor diyerekten kendisine tekrar söyledim. Geldiğimde motoru yerinde bulamadım. Yerinde bulamayınca polislere haber verdik. Polis ekipleri geldi, kameradan takip etti. Motoru kapıdan girip alıp çıkıyorlar. İki kişiler. Motorumuzu o şekilde alıp çıkıyorlar. Oğlumun motosikletini sürükleyerek götürüyorlar" dedi.

Oğlunun motosikleti yaz tatilinde çalışarak aldığını anlatan baba Çam, daha sonra şunları söyledi:

"Ondan dolayı biraz da hüzünleniyoruz çünkü çocuk bayağı bir çaba göstererek kendi çabasıyla almıştı o motoru. Harçlıklarıyla aldı o motoru. Zamanında 43 bin TL falan almıştı. Yani bayağı bir uğraşmıştı motosikleti almak için. Çok şükür borcu yoktu, borcunu ödemiştik. Kafelerde çalışıyordu, garsonluk yapıyordu. O şekilde harçlığını çıkartmaya çalışıyordu. 31 Temmuz'da çalındı, o günden beri motosikletten haber yok"

Motosikleti çalan hırsızlara seslenen baba Çam, "Lütfen oğlumun motorunu geri getirin. O çocuk motoru büyük bir çaba ve emek vererek aldı. Sizden ricam motorumuzu geri getirseniz seviniriz" dedi.

Polis ekiplerinin motosikletin bulunması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

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