Adana\'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Adana'da bir kişinin park halindeki motosikleti çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet ile gezdiği sırada yakalanan şüpheli, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Polise teslim etmeye giderken yakalandım" dediği öne sürüldü.

Olay, 25 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa C. (22) sokakta yürüdüğü sırada bir apartmanın otoparkındaki motosikleti gördü. Motosikletin yanına gelen Mustafa C., gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden götürdü. Daha sonra sakin bir yerde Mustafa C., motosiklete düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aşağı inen A.E., motosikletinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Ekipler şüphelinin bulunduğu mahalleye giderek çevrede araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sırasında Mustafa C., motosiklet ile gezdiği sırada yakalandı.

Emniyete getirilen Mustafa C. sorgusunda, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim, tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çalınan motosiklet A.E.'ye teslim edildi. - ADANA