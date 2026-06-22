Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Adana\'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada
22.06.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa C., park halindeki motosikleti çaldı, yakalandığında 'evime dönmek için aldım' dedi.

Adana'da bir kişinin park halindeki motosikleti çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet ile gezdiği sırada yakalanan şüpheli, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Polise teslim etmeye giderken yakalandım" dediği öne sürüldü.

Olay, 25 Mayıs günü Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa C. (22) sokakta yürüdüğü sırada bir apartmanın otoparkındaki motosikleti gördü. Motosikletin yanına gelen Mustafa C., gidon kilidini kırıp sürükleyerek bölgeden götürdü. Daha sonra sakin bir yerde Mustafa C., motosiklete düz kontak yaparak çalıştırıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aşağı inen A.E., motosikletinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Apartmanın ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Ekipler şüphelinin bulunduğu mahalleye giderek çevrede araştırmaya başladı. Yapılan araştırmalar sırasında Mustafa C., motosiklet ile gezdiği sırada yakalandı.

Emniyete getirilen Mustafa C. sorgusunda, "Motosikleti evime dönmek için çaldım. Geri verecektim, tam teslim etmeye giderken polise yakalandım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, çalınan motosiklet A.E.'ye teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış

09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
06:30
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
18 saatlik zirve piyasaları rahatlattı! Petrol fiyatlarında büyük gerilime yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:17:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.