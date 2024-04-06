Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki bir kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları cenaze başında uzun süre gözyaşı döktü.

06.04.2024 14:51
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Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosikletteki 1 kişide yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları cenaze başında uzun süre gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.20 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatma Neyman Caddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı volkswagen marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Veysi Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Veysi Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları ise kaza yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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