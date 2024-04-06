Adana\'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ'da Jandarma Ekiplerince Makaron, Tütün ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ergene ve Çorlu'da yapılan çalışmalarda bonzai ve kokain benzeri bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Şarköy'de bir şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda makaron, tütün ve tütün koyma kutusu bulundu. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.