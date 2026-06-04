Adana\'da Motosiklet Kazası: 82 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da kamyonet ile çarpışan motosikletin 82 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yumurtalık ilçesine bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyonet ile ara sokaktan caddeye çıkan Yusuf Talum (82) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Talum yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Talum'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talum'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA