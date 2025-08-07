Adana\'da Motosiklet Sürücüsüne Saldırı

Adana'da trafikte kendisini uyaran motosiklet sürücüsüne saldırı girişiminde bulunarak küfür eden şahıs ve arkadaşı gözaltına alındı. Sürücüye 6 bin 498 lira da idari para cezası uygulandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesinde Adnan Menderes Bulvarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 10 Haziran'da motosikletli hafif ticari aracın sürücüsünü uyardı. Hafif ticari aracın sürücüsü de aşağı inerek motosiklet sürücüsüne küfür edip saldırma girişimine bulundu. O anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yeni yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüpheli sürücü ve yanındaki şahsı yakaladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürdüğü ve bir motosiklet sürücüsüne hakaret ettiği olaya ilişkin görüntülerin 06 Ağustos 2025 günü sosyal medyada yer alması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede; söz konusu olayın 10 Haziran 2025 günü gerçekleştiği, aracın 35 ZID 94 plakalı kamyonet olduğu ve sürücüsünün S.A. olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bin 986 TL, araç sahibine ise 4 bin 512 TL olmak üzere toplam 6 bin 498 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca adı geçen şahıs göz altına alınarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi. - ADANA