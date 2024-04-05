Adana'da motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir genç hayatını kaybetti.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kartepe (22) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabanca ile vurulan genç ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Motosikletli Şüpheliler Tarafından Silahlı Saldırıya Uğrayan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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