Adana'da Motosikletli Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Motosikletli Şüpheliler Yakalandı

Adana\'da Motosikletli Şüpheliler Yakalandı

Yüzlerinde silikon maske ile motosikletle kaçan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

19.03.2025 10:33
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Adana polisi, yüzlerine insan sureti silikon maske takıp kalaşnikof ve tabancayla saldırıya gittiğini değerlendirdiği motosikletteki 2 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Kovalamacada polis aracına çarpıp yakalanan şüphelilerin o anları güvenlik kameralarına yansırken, onlarla bağlantılı 2 şahıs daha gözaltına alındı, 4'ü de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye görevini icra ettiği sırada insan sureti silikon maske takan şüphelilerin olduğu motosikleti fark etti. Bunun üzerine ekip 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.G. (19) polisin ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada polis, Yeşiloba Mahallesi'nde şüphelinin geldiği istikameti ekip otosuyla kapattı. Motosiklet polis aracına çarpınca 2 şüpheli de düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden AK-47 piyade tüfeği, uzun şarjörlü ruhsatsız tabanca ve insan sureti silikon maske ele geçirildi.

4 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şahıs daha operasyonla yakalandı.

Şüphelilerden C.G. ifadesinde, "Üzerimde silahlar var diye korktum bundan dolayı kaçtım. Silahları seviyorum, merakım vardı. Ondan taşıyorum, herhangi bir eyleme gitmiyordum" dediği öğrenildi.

Diğer şahıs A.A. da, "Silaha merakımız var, tanımadığımız birinden satın aldık. Denemeye giderken polise yakalandık" diyerek kendilerini savundu.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosikletli Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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