Adana'da Muhtar Tarlasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Muhtar Tarlasında Ölü Bulundu

Adana\'da Muhtar Tarlasında Ölü Bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanlı Mahallesi muhtarı Kadir Sönmez, kendi buğday tarlasında ölü olarak bulundu. Muhtarın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

07.02.2024 15:07
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Adana'nın Kozan ilçesinde bağlı Tufanlı Mahallesi muhtarı Kadir Sönmez, kendine ait buğday tarlasında ölü olarak bulundu.

Kozan ilçesinde Tufanlı Mahalle Muhtarı olarak 3 dönemdir görev yapan Kadir Sönmez, iddiaya göre, buğday tarlasına gübre attıktan sonra komşuları ile çay içti. Ardından komşularına 'karatavuk avlamaya gidiyorum' diyerek bölgeden ayrılan Sönmez'in kısa bir süre sonra kendisine ait tarladan bir el silah sesi duyuldu. Olay yerine gidenler Sönmez'i tarlada ölü olarak buldu. Haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerine geldi. Kayınvalidesi Yeter Ünlü, "Vurdular. Pusuya düşürüp öldürdüler" diyerek ağıtlar yaktı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kadir Sönmez'in ölümüyle ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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