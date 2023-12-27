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Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehmus B., Şehmus A. ile Yaşar T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan arama çalışmalarında 64.35 gram bonzai ham maddesi, 262,92 gram esrar, 901,21 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.