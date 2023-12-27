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Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Şehmus B., Şehmus A. ve Yaşar T. adlı 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bonzai ham maddesi, esrar, bonzai, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

27.12.2023 - 10:59,
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Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şehmus B., Şehmus A. ile Yaşar T. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan arama çalışmalarında 64.35 gram bonzai ham maddesi, 262,92 gram esrar, 901,21 gram bonzai ile ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da narkotik operasyonda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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