Adana'da Narkotik Polisi 'Torbaçı' Satıcıları Yakaladı

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Adana'da narkotik polisleri yaptığı operasyonda 'torbacı' diye tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen ve "İlgimiz yok" diyerek kendilerini savunan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde Selçuk U. ve Ayhan A.'nın uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi.

Ekipler bunun üzerine şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında her iki şüpheli de yakalandı. İkametteki aramada ise 155.56 gram bonzai, 885 uyuşturucu hap ile 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda Selçuk U., "Kenevir ve uyuşturucu haplar bana ait, bu maddeleri içmek için evimde bulunduruyorum. Bonzai maddesi ile ilgim yok" diye savunma yaptığı, Ayhan A.'nın da, "Uyuşturucu maddelerle ilgim yok" dediği iddia edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA