Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira kozmetik çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira kozmetik çalan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana\'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira kozmetik çalan şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 7 Eylül'de nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira değerinde kozmetik ürün çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin 13 suç kaydı bulunduğu, ifadesinde ürünlerin ücretini ödediğini öne sürdüğü iddia edildi.

Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira değerinde kozmetik ürün çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 13 suç kaydı bulunan şüpheli ifadesinde, "Aldığımız tüm ürünlerin ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" dedi.

Olay, 7 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, Bora G. (28) yakınlarıyla birlikte reçetede yazılan ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Bora G., eczaneye reçeteyi verdikten sonra tezgahta bulunan 4 bin TL değerindeki kozmetik ürünü elindeki poşete ve cebine koydu. Ardından Bora B., reçetenin parasını ödedikten sonra eczaneden ayrıldı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Eczane sahibi E.N.A., durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Bora G.'nin 'hırsızlık' suçundan 13 kaydının bulunduğunu belirledi. Şüphelinin 30 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir zincir marketten kola, plastik bardak ve sigara aldığı, kredi kartını otomobilinde unuttuğunu söyleyerek ücretini ödemeden kaçtığı da tespit edildi. Bora G.'nin ayrıca 25 Nisan'da Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda park halindeki bir otomobilden cep telefonu çaldığı belirlendi. Ekipler, yaptığı tespitlerin ardından Bora G.'nin evine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Bora G. gözaltına alındı.

Şüphelinin savunması pes dedirtti

Emniyetteki sorgusunda Bora G.'nin "Reçetedeki ilaçları almak için eczaneye gittik. Aldığım tüm ürünlerin de ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" dediği öne sürüldü. Markette yaptığı hırsızlık için de Bora G.'nin "Ürünleri aldıktan sonra kasiyerle birlikte otomobilimin yanına gittim. Ücreti orada ödedim ve para üstü bile almadım" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaYüreğirGüncelEylülPolisAdanaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu Şimdi 10 tonunu temizleyecekler Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
10:22
İstanbul’da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi Görüntüler vahim
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 10:53:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira kozmetik çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei