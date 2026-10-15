Adana\'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira kozmetik çalan şüpheli tutuklandı

Adana'da nöbetçi eczaneden yaklaşık 4 bin lira değerinde kozmetik ürün çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 13 suç kaydı bulunan şüpheli ifadesinde, "Aldığımız tüm ürünlerin ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" dedi.

Olay, 7 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, Bora G. (28) yakınlarıyla birlikte reçetede yazılan ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Bora G., eczaneye reçeteyi verdikten sonra tezgahta bulunan 4 bin TL değerindeki kozmetik ürünü elindeki poşete ve cebine koydu. Ardından Bora B., reçetenin parasını ödedikten sonra eczaneden ayrıldı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Eczane sahibi E.N.A., durumu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Bora G.'nin 'hırsızlık' suçundan 13 kaydının bulunduğunu belirledi. Şüphelinin 30 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'ndeki bir zincir marketten kola, plastik bardak ve sigara aldığı, kredi kartını otomobilinde unuttuğunu söyleyerek ücretini ödemeden kaçtığı da tespit edildi. Bora G.'nin ayrıca 25 Nisan'da Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda park halindeki bir otomobilden cep telefonu çaldığı belirlendi. Ekipler, yaptığı tespitlerin ardından Bora G.'nin evine operasyon düzenlendi. Yapılan baskında Bora G. gözaltına alındı.

Şüphelinin savunması pes dedirtti

Emniyetteki sorgusunda Bora G.'nin "Reçetedeki ilaçları almak için eczaneye gittik. Aldığım tüm ürünlerin de ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" dediği öne sürüldü. Markette yaptığı hırsızlık için de Bora G.'nin "Ürünleri aldıktan sonra kasiyerle birlikte otomobilimin yanına gittim. Ücreti orada ödedim ve para üstü bile almadım" şeklinde savunma yaptığı iddia edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.