Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahlar ve Çelik Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahlar ve Çelik Yelek Ele Geçirildi

Adana\'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahlar ve Çelik Yelek Ele Geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, iki farklı adrese düzenlediği operasyonda uzun namlulu piyade tüfeği, ruhsatsız tabancalar ve çelik yelek ele geçirdi. Operasyon sonucunda 3 kişi yakalandı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edilirken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda uzun namlulu piyade tüfeği, ruhsatsız tabancalar ve çelik yelek ele geçirirken olayla ilgili 3 kişiyi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Kadir K., Mehmet Reşit K. ile Doğan D. yakalandı.

Evde yapılan arama çalışmalarında, uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet uzun namlulu piyade tüfeği şarjörü, 71 adet uzu namlulu piyade tüfeği mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 25 adet tabanca mermisi ile 1 adet çelik yelek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. tutuklanırken Mehmet Reşit K. ve Doğan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Seyhan, Piyade, Adana, Güvenlik, Adana, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahlar ve Çelik Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Operasyon: Uzun Namlulu Silahlar ve Çelik Yelek Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement