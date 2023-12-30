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Adana'da operasyonda yakalanan 4 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da operasyonda yakalanan 4 torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 adrese yapılan baskınlarda Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A., Samet D. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Adana\'da operasyonda yakalanan 4 torbacı tutuklandı
30.12.2023 - 23:53,
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Adana'da operasyonda yakalan 4 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A., Samet D. ve İbrahim E. yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 12,92 gram metamfetamin, 9 adet sentetik ecza ile 53,52 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ö., Uğur D., Menderes A., Samet D., tutuklandı, İbrahim e. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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