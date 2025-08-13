Adana\'da Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede başlayarak ormana sıçrayan yangın, bölgede çalışma yapan belediyenin iş makinesi operatörünün hızlı müdahalesi, orman ekiplerinin de zamanında gelmesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Kozan Belediyesi'nin greyder operatörü Bayram Aktürk, bölgede çalışma yaptığı sırada alevleri fark ederek hızla harekete geçti. Yangının ilerlemesini önlemek için greyderle set çeken Aktürk, muhtar ve ilgili birimleri arayarak bilgi verdi. Bölgeye 2 helikopter 20 arazöz sevk edildi. Aktürk ise, bu sırada arazözlerin rahat ulaşabilmesi için yolu tesviye etti. Hem belediye operatörünün desteği hem de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Bayram Aktürk, "Bölgede çalışma yaparken yangını fark ettim. Öncelikle kendi iş güvenliğimi sağladım, ardından greyderle set çekerek alevlerin önünü kestim. Orman ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, çok şükür büyümeden kontrol altına alındı" dedi.

Mahalle muhtarı Güray Yorgun ise, "Operatör beni aradı, hızla set çekti. Yangın ormanlık alana tamamen sıçramadan kontrol altına alındı. Büyük bir felaketin önüne geçildi" diye konuştu. - ADANA