Adana\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın İmamoğlu ilçesine bağlı Elifçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Bugün saat 10.00 sıralarında Elifçiler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevlerin çevreye sıçraması önlenirken yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA