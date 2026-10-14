Adana'da otobüs gecikince biletini iade etmek isteyen kişi darbedildi, burnu kırıldı - Son Dakika
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Adana'da otobüs gecikince biletini iade etmek isteyen kişi darbedildi, burnu kırıldı

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Adana\'da otobüs gecikince biletini iade etmek isteyen kişi darbedildi, burnu kırıldı
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Adana'dan İstanbul'a gitmek için otogardaki değnekçi görevlilerden bilet alan kişi, otobüs gecikince bileti iade etmek isteyince saldırıya uğradı. Burnu kırılan ve darp raporu alan kişi şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi ve polis inceleme başlattı.

Adana'dan İstanbul'a gitmek için otogardaki 'değnekçi' diye tabir edilen görevlilerden bilet satın alan, ancak otobüs gecikince bileti iade etmek isteyen bir kişi saldırıya uğradı. Burnu kırılıp darbedilen vatandaş şikayetçi olurken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'ndeki otogarda meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan M.Ö., iş için geldiği Adana'dan geri İstanbul'a gideceği sırada otogardaki 'değnekçi' diye tabir edilen görevlilerden bilet satın aldı.

Otobüsün gecikmesi üzerine M.Ö., biletini iade etmek istedi. Ancak görevlinin, "Herkes bekliyor otobüsü, sen de bekle. Sizi bize sayıyla mı verdiler" diyerek iadeyi kabul etmediği öne sürüldü. Bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine gelen bir kişi, M.Ö.'ye yumruk atarak darbetti.

Burnu kırıldı, şikayetçi oldu

Saldırıda burnu kırılan M.Ö., darp raporu alarak kendisini darp eden şahıslardan şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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