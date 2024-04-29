Adana\'da Otobüs Şoförü Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Adana'da otobüsün kapısı açık olduğu için yaşlı kadının düşüp ölmesine neden olan şoför tekrar gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Sürücünün ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Kazada tek kusurum kapının açık olması" dediği öğrenildi.

Adana'da Hatice Sabahi (75), hastane dönüşü bindiği özel halk otobüsünün açık olan kapısından ücret ödemek için ayağı kalktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 4 gündür yaşam mücadelesi veren Sabahi, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sabahi toprağa verilirken, olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan sürücü Vedat K. bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Şoför Vedat K.'nin ifadesinde, "Hızım 20-30 kilometre vardı. Yeni hareket ettiğim için kapıyı kapama fırsatım olmadı. Kazada tek kusurum kapının açık olması. Hemen durup 112'yi aradım" dediği öğrenildi. - ADANA