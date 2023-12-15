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Adana'da otomobil çarpması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobil çarpması: 3 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, otomobilin çarptığı biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Adana\'da otomobil çarpması: 3 kişi yaralandı
15.12.2023 - 22:14,
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Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı biri çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, Varsaklar Mahallesi'nde, Musa A. idaresindeki 01 RE 069 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan biri çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Leyla A. (23), Selenay A. (22) Beyza A. (13) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Kozan, Adana, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobil çarpması: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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