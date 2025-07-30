Adana\'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 01 AC 300 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA