Adana'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının oğlu: 'Annem yarış kurbanı oldu' - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının oğlu: 'Annem yarış kurbanı oldu'

Adana'da dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın yakınlarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acılı oğlu ise annesinin ölümüne bulvarda yarış yapan araçların neden olduğunu öne sürdü.

11.08.2024 16:10
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Adana'da dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının oğlu: "Annem yarış kurbanı oldu"

ADANA - Adana'da dün gece otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadın yakınlarının gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acılı oğlu ise annesinin ölümüne bulvarda yarış yapan araçların neden olduğunu öne sürdü.

Kaza, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil, bu sırada karşıya geçmeye çalışan Sevgi Akbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaza anında araçta tek olduğu belirtilen Kasım Y.'yi gözaltına aldı.

Adli tıp kurum morguna kaldırılan Akbaş'ın cenazesi, otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan yakınları tarafından alınarak Kamışlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Annem yarış kurbanı oldu"

Annesinin yolun karşısına geçmeye çalışırken yarış yapan kişilerin çarpmasıyla hayatını kaybettiğini ileri süren Onur Akbaş, "Kazanın olduğu yerin ön tarafında oturuyorum. Yıllardır orada gençlerin yarış yapmasından mustaribiz. Kendilerini elimizden geldiğince şiddet kullanmadan, uygun bir dil ile uyarıyoruz. Ancak alkol alıp sabaha kadar yarış yapmalarından bıktık, usandık. Bu sefer bizim canımız yandı. Biz sükunetimizi koruyoruz, kimseye acımızla öfkeyle karşılık vermek istemiyoruz. Allah bu gençleri ıslah etsin, diyecek hiçbir şey bulamıyorum" dedi.

"Bunların hepsi zengin çocuğu"

Çarpan kişinin gözaltına alındığını ifade eden Akbaş, "Yüzde yüz kusurlu bulundu. Alkollü olduğuna dair bilgiler var ama net bir bilgi sahibi değilim. Avukatlarım olayı takip ediyor. Tutuklansa da yatacağı 2-3 sene. Islah olur mu bilmiyorum ancak ıslah olsa bile bir can gitti. Başka canlar gitmesin. Yetkililerden ricam bu şekilde yarış yapan gençlerin yaptırımlarının ıslahevi ya da cezaevi olması. Maddi boyutta zaten hepsi zengin çocuğu. Her cezayı ödeyecek güçleri var. Biz bugün sakiniz ancak başka birisi bu acıyı belki kaldıramaz daha büyük olaylara neden olur. Benim tek isteğim devletimizden bu konuya el atılması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının oğlu: 'Annem yarış kurbanı oldu' - Son Dakika

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