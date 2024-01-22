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Adana'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da yolun karşısından geçmeye çalışan Hasan Güven, otomobilin çarpması sonucu karşı şeride düştü. Güven'e çarpıp kaçan şahıs yakalanıp tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu hayatını kaybeden Güven'in ayaklarından başka bir otomobil geçti. Çarpıp kaçan sürücünün mühürde sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Adana\'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
22.01.2024 - 09:31,
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Adana'da yolun karşısından geçmeye çalışan Hasan Güven, otomobilin çarpması sonucu karşı şeride düştü. Bu sırada başka bir otomobilin altında kalan Güven, hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Güven'e çarpıp kaçan şahıs yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kasım Gülek Caddesi'nde 20 Ocak akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Güven'e (39) önce Savaş C. idaresindeki 01 ADV 052 plakalı Ford marka otomobil çarpıp kaçtı.

Karşı şeride düştü, ayaklarından başka otomobil geçti

Çarpma sonucu karşı şeride düşen Güven'in ayaklarından bu sırada da yoldan geçen Tuğçe E. K. idaresindeki 01 AKN 34 plakalı Volvo marka geçti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Karşı şeride düştüğünde hayatını kaybetmiş

Kaza sonrası otomobilden inen Tuğçe E.K., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Güven'in ilk çarpma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Polis ekipleri de çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp Hasan Güven'e çarpıp kaçan Savaş C.'yi gözaltına aldı. Savaş C.'nin mühürde sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Savaş C., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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