Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Ölen yakınlarının cenazesinin başında gözyaşı döktüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Ölen yakınlarının cenazesinin başında gözyaşı döktüler

Adana'da meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, motosikletteki bir kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün yakınları, cenaze başında uzun süre gözyaşı döktü.

06.04.2024 23:06  Güncelleme: 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

-Ölen yakınlarının cenazesinin başında gözyaşı döktüler

ADANA - Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken motosikletteki 1 kişide yaralandı. Acı haberi alan sürücünün yakınları cenaze başında uzun süre gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.20 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatma Neyman Caddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. B.S.'nin kullandığı 06 DVV 258 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Veysi Aydın yönetimindeki 01 ARL 290 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Veysi Aydın ile yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen kişi, yere savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü B.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Veysi Aydın'ın ölüm haberini alan yakınları ise kaza yerine gelerek gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adana, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Ölen yakınlarının cenazesinin başında gözyaşı döktüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzi İddiaları Tartışma Yarattı
    23:54 Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzi İddiaları Tartışma Yarattı

    CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.

  • Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
    23:39 Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

    Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • İsrail'de 100 Bin Kişi Netanyahu'nun Politikasını Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı
    23:25 İsrail'de 100 Bin Kişi Netanyahu'nun Politikasını Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı

    İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde devam eden protestolar kapsamında, Tel Aviv'de yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Protestocular erken seçim çağrısında bulunurken, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail polisinin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede 2 kadın yaralanırken, bir gösterici gözaltına alındı. Protestocular ayrıca farklı noktalarda ateş yaktı.


23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
17:53 Beşiktaş’taki yangından yeni detaylar Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler Beşiktaş'taki yangından yeni detaylar! Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 00:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Ölen yakınlarının cenazesinin başında gözyaşı döktüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement