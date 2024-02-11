Adana\'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi sonrası destek mesajlarına teşekkür etti

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisi konulmasından sonra yaptığı açıklamada, aldığı destek mesajlarına değinerek, bu tür güzel düşüncelerin en büyük teselli ve teşvik olduğunu belirtti. Kral Charles, kanser teşhisi sonrası tedavisinin devam ettiği Sandringham House Sarayı'ndan yazılı bir açıklama yaparak destek mesajları için teşekkür etti. Ayrıca, kanser teşhisi paylaşmanın kamuoyundaki anlayışı artırdığını ve kanser hastaları ve ailelerini destekleyen kuruluşlara ışık tuttuğunu ifade etti. Kral Charles'ın prostat kanseri olduğu duyurulmuş, ancak kanserin türü ve evresi hakkında bilgi verilmemiştir.