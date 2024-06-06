Adana'da Otoyolda Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

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Adana'da otoyolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle yerinden çıkan bagaj kapağının karşı şeride fırlayıp başka bir araca çarpması sonucu 1 kişi ölürken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Adana- Osmaniye TEM otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre Bahri Varış'ın kullandığı 06 AF 7047 plakalı Fiat marka otomobil, otoyolda karayollarının asfalt çalışması nedeniyle yolu daraltarak tek şeride düşürdüğü noktada dizilen dubalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil döne döne aracın arka kısmını bariyerlere vurdu. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka aracın arka bagaj kapağı yerinden çıkarak karşı şeritten gelen Fatih Orhan idaresindeki 50 AEH 676 plakalı Isuzu marka boş yakıt tankerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı yakın tankeri bariyere çarparak durdu. Yaşanan kazada 1 kişi ölürken, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 8 kişi Adana Şehir ve Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. - ADANA