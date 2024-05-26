Adana\'da park halindeki araca çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Varsaklar Mahallesi Batı Geçiş Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Enes B. (25) yönetimindeki 01 ANV 436 plakalı Seat Leon marka otomobil, sanayi sitesi istikametinden hastane istikametine seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 01 AGJ 996 plakalı Seat Leon marka otomobile çarparak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Umutcan E. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA