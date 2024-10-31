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Adana'da pastaneye silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da bir pastaneye motosikletli kasklı şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi ayağından yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki bir pastanede meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli kasklı şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pastaneye içerisinde müşteriler varken silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yeri çalışanlarından Ömer K.ve Şehmus A.tabanca ile vuruldu.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayaklarından vurulan her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.