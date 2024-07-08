Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler

Geniş Video İzle

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, hemzemin geçit üzerinden kaçmaya çalışırken yük treniyle kaza yaptı. Yakalanan sürücüye 44 bin 299 TL para cezası kesildi.

08.07.2024 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da polisten kaçan 2 şüphelinin bindiği motosiklete yük treni çarptı. Yaralı olarak yakalanan şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

"DUR" İHTARININ ARDINDAN KOVALAMACA BAŞLADI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Muhammet T. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler söz konusu şüphelinin peşini bırakmayarak sıkı bir takip başlattı.

Polisten kaçarken tren çarptı! Metrelerce sürüklenen şüpheliye 44 bin lira ceza

YÜK TRENİYLE 70 METRE SÜRÜKLENDİLER

Şüpheliler kaçtığı sırada yük treni geçeceği sırada hemzemin geçidinden geçerek izini kaybettirmek istedi. Fakat treni hesaba katamayan Muhammet T., motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Muhammet T. ve yolcu konumundaki Salih C. yük treniyle yaklaşık 70 metre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

Polisten kaçarken tren çarptı! Metrelerce sürüklenen şüpheliye 44 bin lira ceza

SÜRÜCÜYE 44 BİN LİRALIK CEZA

Kazanın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerine teslim edildi. Faciadan kıl payı dönülen olaydan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Tren Kazası, Motosiklet, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
08:25 Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL’ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak Bomba iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılıyor, rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 10:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement