Polisten kaçayım derken trenin altında metrelerce sürüklendiler

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Adana'da polisten kaçan 2 şüphelinin bindiği motosiklete yük treni çarptı. Yaralı olarak yakalanan şüpheliler, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

"DUR" İHTARININ ARDINDAN KOVALAMACA BAŞLADI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yüreğir Devriye ekipleri, durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi. Motosiklet sürücüsü Muhammet T. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler söz konusu şüphelinin peşini bırakmayarak sıkı bir takip başlattı.

YÜK TRENİYLE 70 METRE SÜRÜKLENDİLER

Şüpheliler kaçtığı sırada yük treni geçeceği sırada hemzemin geçidinden geçerek izini kaybettirmek istedi. Fakat treni hesaba katamayan Muhammet T., motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü. Muhammet T. ve yolcu konumundaki Salih C. yük treniyle yaklaşık 70 metre sürüklenerek hafif şekilde yaralandı.

SÜRÜCÜYE 44 BİN LİRALIK CEZA

Kazanın ardından polis tarafından yakalanan şüphelilere olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta müdahale etti. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 299 TL para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafik ekiplerine teslim edildi. Faciadan kıl payı dönülen olaydan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.