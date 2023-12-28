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Adana'da polis kovalamacasında bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da polis kovalamacasında bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, şüpheli bir aracı durdurmak istedi ancak araç sürücüsü kaçmaya devam etti. Polis, aracı kovalayarak durdurdu ve sürücü ile yanındaki şüpheli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, yedek lastik altına gizlenmiş bin 115 uyuşturucu hap bulundu.

Adana\'da polis kovalamacasında bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi
28.12.2023 - 10:31,
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Adana polisinin kovaladığı araçtan bin 115 uyuşturucu hap gele geçirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri bir araçtan şüphelenip dur ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü durmak yerine yoluna devam etti. Bunun üzerine polis aracı bir süre kovalayıp durdurdu. Sürücü T.Ö. ve yanındaki N.C.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise yedek lastik altına gizlenmiş halde bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da polis kovalamacasında bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da polis kovalamacasında bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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