Adana\'da Rastgele Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

Adana'da silahla etrafa rastgele ateş açtığı öne sürülen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elinde tabanca bulunan bir şahıs çevrede rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA