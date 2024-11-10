Adana\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyonda 8 tabanca ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü bir evde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis eve yaptığı baskında damda yaptığı aramada ruhsatsız 1 otomatik tabanca, 7 tabanca, 20 fişek, 128,99 uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap, 90 kök Hint keneviri ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA