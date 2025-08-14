Adana\'da Sahte Polis Tuzakları Bozuldu

Adana'da sahte polis tuzağı, gerçek polislerin hızlı operasyonuyla bozuldu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Suriyeli bir aileyi korkutarak yüklü miktarda para ve ziynet eşyalarını aldı ancak kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Olay, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ahmed J.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini İl Göç İdaresi çalışanı olarak tanıtıp, kız kardeşine "vatandaşlık verileceği" yalanını söyledi. Ahmed J.'yi bu yolla Göç İdaresi'ne yönlendiren dolandırıcıların planı, burada bozuldu. Yetkililer, böyle bir işlem olmadığını ve telefonun dolandırıcılara ait olduğunu söyledi. Bu kez aynı dolandırıcılar, Ahmed J.'nin eşi Maram J.'yi aradı. Kendilerini polis gibi tanıtan şüpheliler, kocasının "silah kaçakçılığı" suçundan gözaltında olduğunu, evdeki altın ve paraların ise suçtan elde edildiğini iddia ederek hepsini teslim etmesini istedi. Kadın eve yönlendirilen dolandırıcıya yüklü miktarda para, döviz ve altınları teslim etti. Bu sırada 112'yi arayan Ahmed J., durum hakkına gerçek polise bilgi verdi. Polis, kadının adresine hemen ekip yönlendirdi. Evin yakınlarında şapka, maske ve gözlükle gizlenmeye çalışan sırt çantalı bir şüpheli fark edildi. 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin 24 yaşındaki Süleyman A. olduğu tespit edildi. Çantasında kadından aldığı 209 bin 200 lira, 18 bin 175 dolar, 3 yarım altın, 3 bilezik, 2 kolye, 6 çift küpe, 5 yüzük, bileklik ve künye ele geçirildi.

Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.