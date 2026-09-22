Adana\'da şantiyedeki kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı

Adana'da inşaat şantiyesindeki kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin halatlı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, bölgedeki kuyu içerisinden ses geldiğini fark etti. Kuyuya yaklaşan işçiler, sahipsiz bir köpeğin mahsur kaldığını görünce durumu itfaiyeye bildirdiler. İhbar üzerine adrese Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede şantiyeye ulaşan ekipler, kuyuya halat sarkıtarak köpeği kurtardı.