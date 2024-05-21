Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Hayatını Kaybetti

Adana\'da Serinlemek İçin Kanala Giren Genç Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Genç adamın cansız bedeni, düştüğü yerden 5 kilometre uzakta bulundu. Yakınları, gencin cesedinin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu.

21.05.2024 09:18
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Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki gencin cansız bedeni düştüğü yerden 5 kilometre uzakta bulundu. Yakınları ölen gencin cesedinin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu.

Olay, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki yabancı uyruklu Mecid Barho (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çırpınmaya başlayan Barho, sudan çıkamayınca çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli gemi ve kurbağa adamlar sevk edildi.

Gemi ve kurbağa adamlar akşam saatlerinde yaptığı aramaya havanın kararmasıyla son verdi. Günün ilk ışıklarında gemi ve kurbağa adamlar tekrardan arama çalışmalarına başladı.

Yapılan arama çalışmalarında Mecid Barho'nun cansız bedenine düştüğün yerin 5 kilometre uzağında ulaşıldı. Ceset polisler tarafından sulama kanalından çıkarıldı.

Ölen gencin yakınları cesedin üzerine kapanarak gözyaşlarına boğuldu. Barho'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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