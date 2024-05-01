Adana'da Seyhan Nehri'ne atlayan kişi aranıyor - Son Dakika
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Adana'da Seyhan Nehri'ne atlayan kişi aranıyor

Adana\'da Seyhan Nehri\'ne atlayan kişi aranıyor

Adana'da Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen bir kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, dalgıç polislerin de yardımıyla arama çalışmalarına başladı. Şahsın kimliği henüz belirlenemezken, polis soruşturma başlattı.

01.05.2024 21:01
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Adana'da Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen bir kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Merkez Park Gençlik Köprüsü'nden nehre atlayan kimliği belirsiz bir şahsın çıkmaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede şahsı bulamayınca durumu dalgıç polislere bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler görgü tanıklarını dinledikten sonra nehre girerek, aramalara başladı. Polis, soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Seyhan Nehri'ne atlayan kişi aranıyor - Son Dakika

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